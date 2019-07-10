Итальянские мотивы "Рицы": гостинице "Сан-Ремо" в Сухуме 105 лет

Одна из главных достопримечательностей Сухума – гостиница "Рица" – была открыта в 1914 году и изначально носила название "Сан-Ремо". Ее первым владельцем был купец, лесопромышленник Христофор Спанаки.

При строительстве гостиницы архитектор Альфред Баммэ использовал архитектурные стили Италии и Франции, которые органично вписались в пейзажи сухумской набережной.

В "Сан-Ремо" было 25 номеров, а на первом этаже располагался один из самых популярных ресторанов того времени "Биржа", где играл собственный оркестр.

После начала Первой мировой войны многим грекам пришлось уехать из Абхазии, в том числе семье Спанаки. Гостиница была продана известному табачному промышленнику Феодоросу Балтаджису. Место стало центром греческой общины Сухума.

Судьба "Сан-Ремо" резко изменилась с приходом советской власти в Абхазию. Объект был приватизирован государством и переименован в гостиницу "Рица".

В советское время гостиницу посещали многие известные люди. В 1924 году на балконе второго этажа речь по случаю смерти Владимира Ленина произнес Лев Троцкий, а в 1930 году в отеле побывала известная советская поэтесса Мариэтта Шагинян.

Впервые после открытия ремонт в гостинице был сделан в 1984 году, так как к тому времени в здании уже практически сгнили деревянные части. Изменился и цвет здания, к белому цвету были добавлены серые оттенки.

В 1992 году во время Отечественной войны народа Абхазии "Рица" была практически полностью сожжена грузинскими солдатами. В 2001 году по решению правительства Абхазии объект был передан во владение частной фирмы "Чегем-200" на 49 лет. В 2007 году гостиница вновь открыла свои двери для посетителей.

Сегодня, как и 105 лет тому назад, "Рица"- одна из главных достопримечательностей Сухума, а о былом названии напоминает ресторан "Сан-Ремо" на первом этаже здания.