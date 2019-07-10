Уроки истории: Путин об ошибках Грузии в отношениях с Абхазией

Владимир Путин предостерег власти Грузии от повторения ошибок Михаила Саакашвили, развязавшего войну в Южной Осетии, а также его предшественников.

Российский президент Владимир Путин посоветовал грузинским властям изучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии.

"Это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию и Аджарии, и Абхазии. Все это привело к взрыву и братоубийственной войне", - сказал Путин.

"Я в свое время предупреждал Саакашвили, говорил ему: Михаил Николаевич, ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии либо Южной Осетии, американцам говорил то же самое - "Да-да, ни в коем случае". И что сделали? Нет, пошли туда с войной. Результат сегодня известен", - продолжил он.

Путин подчеркнул, что после грузинской агрессии в августе 2008 года "Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защищать народы и Абхазии, и Южной Осетии".

Он также добавил, что антироссийские настроения в Грузии раздуваются теми, кто, не учитывая истории, наносит ущерб свой стране.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.