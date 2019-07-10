"Родина-мать зовет!": как реконструируют знаменитый монумент

В Волгограде на Мамаевом кургане началась реконструкция монумента "Родина-мать зовет!" — впервые после его открытия.

Для этого были возведены уникальные леса, созданные по новой технологии. Они закрыли больше половины 85-метровой скульптуры. Специалистам предстоит заделать более 12 километров трещин. Реконструкцию планируют завершить к 75-летию Победы в 2020 году.

Скульптура "Родина-мать зовет!" - центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Монумент был создан скульптором Евгением Вучетичем.

После окончания строительства в 1967 году "Родина-мать" была самой высокой статуей в мире. Женская фигура возвышалась над пьедесталом на 52 метра, а с учетом длины ее руки и меча высота памятника составляла 85 метров. Весил монумент 8 тысяч тонн без учета меча. Сегодня монумент остается в первой десятке самых высоких статуй мира.

Монумент "Родина-мать зовет!" — часть скульптурного триптиха. В него входят памятники "Тыл-фронту" в Магнитогорске и "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине.