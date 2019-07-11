Таллин не согласен: эстонский МИД против салюта в Москве в честь победы над нацизмом

МИД Эстонии выразил протест России в связи с проведением 22 сентября в Москве салюта в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Всего до конца года Минобороны РФ проведет 11 салютов - в честь освобождения ряда городов СССР и Восточной Европы, в том числе Вильнюса, Таллина и Риги.

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу назвал освобождение Таллина советскими солдатами - "повторной оккупацией", а салют на Красной площади 22 сентября "провокационным шагом".

Двадцать второго сентября 1944 года в Таллин вошли части Красной Армии, из города бежало созданное за три дня до этого так называемое законное правительство Эстонии во главе с Отто Тиефом. В память о нем Эстония 22 сентября отмечает государственный праздник - так называемый День сопротивления. Неофициально же празднуется День освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны Красной Армии и русскоязычные жители возлагают венки и цветы к подножию памятника Воину-освободителю.

Безвозвратные потери Красной армии при освобождении европейских стран составили около одного миллиона солдат и офицеров.