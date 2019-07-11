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Сильнейший пожар после взрыва газопровода под Москвой: кадры с места ЧП

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© Видео Видео очевидцев/RUPTLY

Около 11 утра в городе Мытищи Московской области произошел взрыв на газопроводе, затем начался пожар, который не удается потушить уже несколько часов.

Крупный пожар произошел на газопроводе у ТЭЦ в подмосковном городе Мытищи, по данным очевидцев, в небо взметнулся факел высотой 50 метров.

После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров.

По данным МЧС России, один человек погиб, 13 пострадали.

Погибшая – охранница ТЭЦ, не успевшая выбраться из огня, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Тепловая нагрузка с ТЭЦ-27 в Мытищах из-за пожара переключена на другие станции.



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