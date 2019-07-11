Тур в город-призрак: что увидят туристы в Чернобыльской зоне отчуждения

Власти Украины обещают ликвидировать огромные очереди на КПП. Также будет снят запрет на фото- и видеосъемку в зоне отчуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъемку.

Решение Зеленского связано с тем, что новое укрытие на Чернобыльской атомной электростанции, построенное над четвертым реактором за 1,5 миллиарда евро, введено в эксплуатацию.

Интерес к теме Чернобыльской трагедии сильно возрос после выхода одноименного сериала американской кинокомпании HBO.

Между тем, прототип одного из героев сериала "Чернобыль" генерал-майор Николай Тараканов раскритиковал стратегию развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. По его мнению, на сегодняшний день посещать район аварии не безопасно.

"Кроме идиотизма в этой идее я ничего не вижу. Они на этой трагедии уже получили 2 млрд долларов. Никакое второе защитное покрытие не сделали. В районе, где произошла катастрофа, минимум 100 лет нельзя ничего делать, а тем более находиться. Но этим дурным людям море по колено. На сегодняшний день вполне возможна утечка радиации, о которой неизвестно. Трещины были обнаружены в старом саркофаге, и утечки происходят сейчас. Это известно многим. Но деньги не пахнут", - сказал РИА Новости Тараканов, ликвидатор аварии.

По его словам, даже небольшое воздействие радиации отрицательно скажется на здоровье. "Если человек получит хоть каплю радиации, особенно если она попадает в кость, то вывести ее невозможно. Надо народ наш просвещать по-серьезному. Достоверной информации сейчас практически нет. Безопасный Чернобыль - миф, не то слово", - сказал Тараканов.

Тараканов руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС. Роль Тараканова в сериале сыграл Ральф Айнесон.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.