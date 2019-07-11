Повелители снега и мастера лучей: как устроена работа театрального осветителя

Михаил Манджгаладзе уже пять лет работает осветителем в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. За это время он сотрудничал не с одним художником по свету.

Художник по свету придумывает световую партитуру спектакля, которая записывается на специальный пульт. После выхода премьеры свет на спектакле воспроизводят уже осветители.

"Художник по свету создает картинку, которую он потихонечку сцена за сценой плавно собирает. Это то же самое, что и в кино, только со светом. По большей части многие режиссеры любят, чтобы на спектакле было побольше игры со светом. Свет – неотъемлемая часть спектакля. Говорят, уши человека можно обмануть, но глаза никак. И, если где-то что-то засветится не так, то это очень видно", – пояснил Манджгаладзе.

В работе Михаила Манджгаладзе бывают и курьезные случаи. Во время гастролей в Турции труппа даже обошлась без осветителя.

"Когда мы отправлялись на гастроли в Турцию, мы сделали список требуемого оборудования. Мы приехали, думаем, сейчас будет огромное количество света. Но оказалось, что у нас всего шесть прожекторов и все. Это была одна из самых легких моих работ, когда во время спектакля я сидел на улице и жевал чипсы", – рассказал Манджгаладзе.

День художника по свету и светооператора отмечается пока неофициально. Но из-за широкой востребованности этих специалистов появилась необходимость создания профессионально праздника. 11 июля выбрали сами осветители, так как в этот день в 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания.