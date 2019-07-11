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Повелители снега и мастера лучей: как устроена работа театрального осветителя

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

В День художника по свету старший осветитель Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба рассказал о работе световика.

Михаил Манджгаладзе уже пять лет работает осветителем в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. За это время он сотрудничал не с одним художником по свету.

Художник по свету придумывает световую партитуру спектакля, которая записывается на специальный пульт. После выхода премьеры свет на спектакле воспроизводят уже осветители.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Художник по свету создает картинку, которую он потихонечку сцена за сценой плавно собирает. Это то же самое, что и в кино, только со светом. По большей части многие режиссеры любят, чтобы на спектакле было побольше игры со светом. Свет – неотъемлемая часть спектакля. Говорят, уши человека можно обмануть, но глаза никак. И, если где-то что-то засветится не так, то это очень видно", – пояснил Манджгаладзе.

В работе Михаила Манджгаладзе бывают и курьезные случаи. Во время гастролей в Турции труппа даже обошлась без осветителя.

"Когда мы отправлялись на гастроли в Турцию, мы сделали список требуемого оборудования. Мы приехали, думаем, сейчас будет огромное количество света. Но оказалось, что у нас всего шесть прожекторов и все. Это была одна из самых легких моих работ, когда во время спектакля я сидел на улице и жевал чипсы", – рассказал Манджгаладзе.

День художника по свету и светооператора отмечается пока неофициально. Но из-за широкой востребованности этих специалистов появилась необходимость создания профессионально праздника. 11 июля выбрали сами осветители, так как в этот день в 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания. 



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