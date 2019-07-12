Венедиктов о Вышинском: первое, что он сделает — бросится к матери, жене и дочке

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью RT рассказал о своей встрече с Кириллом Вышинским.

Со слов главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, семья арестованного бывшего главы "РИА-Новости Украина" вышла на него через общих друзей и попросила передать письмо матери Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Журналист согласился поехать в Киев.

Венедиктов отметил, что не планировал встречаться с Вышинским, но отказаться "было бы смешно". Он уточнил, что ранее они не были знакомы и никогда не общались.

На встрече, которая длилась 42 минуты, присутствовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Один на один Венедиктов и Вышинский общались 17 минут.