Венедиктов о Вышинском: первое, что он сделает — бросится к матери, жене и дочке

Со слов главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, семья арестованного бывшего главы "РИА-Новости Украина" вышла на него через общих друзей и попросила передать письмо матери Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Журналист согласился поехать в Киев.
Венедиктов отметил, что не планировал встречаться с Вышинским, но отказаться "было бы смешно". Он уточнил, что ранее они не были знакомы и никогда не общались.
На встрече, которая длилась 42 минуты, присутствовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Один на один Венедиктов и Вышинский общались 17 минут.