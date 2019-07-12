Телемост между Россией и Украиной: прямая трансляция

В четверг телеканал Newsone на своем сайте заявил, что обратился к международным организациям из-за давления украинских властей, а также угроз в адрес журналистов и сотрудников.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Впервые за последние несколько лет между Россией и Украиной начался телемост - он проходит в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1".

Ранее анонс программы "Надо поговорить" вызвал бурное недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против канала NewsOne, который должен был поддерживать телемост с украинской стороны, дело по статье "покушение на совершение государственной измены". В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже заявил, что украинская сторона выйдет в эфир с помощью Skype.

В студии "России 1" ведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Ситтель подчеркнул, что у россиян и украинцев очень много точек пересечения. Малахов, в свою очередь, рассказал, что накануне телемоста его маленький сын подарил девочке с Украины пластиковое кольцо.

"Я подумал, что если уже сын в полтора года делает первый шаг к сближению народов, то, конечно, мы сегодня должны попытаться это сделать без политики", - отметил он.

Телеканал ранее заявлял, что участвовать в программе будут российско-украинские семьи - некоторые из них поддерживали общение, а некоторые возобновят его прямом в эфире. На программе не будут обсуждать политические вопросы.