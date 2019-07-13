Успешный старт: видео запуска ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ"

Ракета-носитель "Протон-М", стартовавшая в субботу с космодрома Байконур, вывела разгонный блок с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" на суборбитальную траекторию

Ракета "Протон" со "Спектром" была запущена в 15:31. Через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией отделился от третьей ступени "Протона" на суборбитальной траектории, передает РИА Новости.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.