Счет на секунды: как юноша из Абхазии собирает Кубик Рубика

13 июля 1944 года, ровно 75 лет назад, родился Эрно Рубик, венгерский инженер, изобретатель всемирно известной головоломки Кубика Рубика.

Абхазский юноша Кемал Хашба пять месяцев назад увлекся Кубиком Рубика. Все началось с того, что мальчик увидел в магазине головоломку и не смог пройти мимо.

За пять месяцев, прошедших с того дня, Кемал научился работать с 50 алгоритмами Кубика Рубика. Рекорд юноши – 24 секунды. На этом Кемал не останавливается. Следующая его цель – 15 секунд.

Сегодня в коллекции юноши более десяти игрушек-головоломок.

13 июля 1944 года 75 лет назад - родился Эрно Рубик, венгерский инженер, изобретатель всемирно известной головоломки Кубика Рубика.

Кубик Рубика был изобретен в 1974 году, но задуман еще в 60-х годах прошлого столетия. По одной из версий, прототип кубика был призван развивать у студентов навыки пространственного воображения. Как гласит официальная история, Рубик долго экспериментировал с бумажными, картонными и пластиковыми опытными образцами кубиков, прежде чем он придумал собрать разрозненные составляющие в единое целое.

Рекорд по сборке кубика Рубика установил подросток из США>>

Сегодня фанаты кубика Рубика собирают его меньше чем за 10 секунд, самому же изобретателю, когда он только создал новую логическую игрушку, потребовался месяц на ее сборку.