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Вальс на "Аурусах": как автомобильная база в России отметила юбилей

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© Youtube/RT на русском

Автомобильная база Минобороны России, которая призвана обеспечивать Генеральный штаб автомобильной техникой, отметила свой 75-летний юбилей.

12 июля 2019 года исполнилось 75 лет со дня образования 147-й автомобильной базы Минобороны России. Тогда, в 1944-м, она была создана для обеспечения деятельности Генштаба Красной армии.

В честь праздника военнослужащие продемонстрировали сборку УАЗ, элементы экстремального вождения, а также "станцевали" вальс на Aurus, ЗИЛ-117В и других машинах, на которых в разные годы принимали парад Победы в Москве.

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс, на которых ездят президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Серийное производство автомобилей Aurus стартует в конце 2019-го. Планируется изготавливать 150 автомобилей в год.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, Aurus составит конкуренцию всем мировыми марками в своем сегменте. В 2020-м Минпромторг России сделает несколько подготовительных шагов для продвижения российского бренда на международные рынки. Первые поставки должны последовать в 2021-м. Для адаптации автомобиля Aurus под разные рынки было разработано множество различных стилевых решений, в том числе по дизайну экстерьера и интерьера.



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