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С "Триумфом": как доставляли компоненты С-400 в Турцию

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© Видео Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры поставки очередной партии компонентов российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Турции.

На видео, которое опубликовало российское министерство обороны, видно, как элементы С-400 погружают в самолет, отправляющийся в Турцию, где затем разгружают.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу 12 июля. В воскресенье 14 июля в страну прилетели пятый, шестой и седьмой самолеты с составляющими С-400.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Россия начала поставки С-400 в Турцию

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

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Теги:
С-400 «Триумф», Россия, Турция


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