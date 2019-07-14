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"Пой": как воевали легендарные "Катюши"

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© РИА Новости .

14 июля 1941 года по позициям гитлеровцев ударили огненные стрелы реактивной артиллерии.

Это первые залпы легендарных "Катюш" во время Великой Отечественной войны. Грозные орудия Красной армии – минометы БМ-8 и БМ-13 – наводили ужас на врага.

Одна из версий названия – по песне "Катюша", написанной в 1938 году и популярной в СССР. Вторая версия – это маркировка на снарядах: "КАТ" - Костикова автоматический термитный.

Оружие было секретным: советские бойцы не допускали захвата "Катюш" врагами. Вместо пли или огонь боевым расчетам подавались команды "пой" или "играй". Ни одно крупное сражение не обходилось без "Катюш". Орудия с женским именем внесли неоценимый вклад в Победу над фашистскими захватчиками.



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