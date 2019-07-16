Курс на сближение: Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией

Во вторник 16 июля в Турцию прилетели одинадцатый и двенадцатый самолеты с составляющими С-400.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на совместное с Россией производство комплексов С-400.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о начале поставок компонентов С-400 в республику.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контракт также подразумевает частичную передачу технологий Турции.

В Вашингтоне утверждают, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО, и грозят Турции санкциями, в том числе отказом поставлять истребители F-35. В середине июня Пентагон объявил, что больше не будет принимать турецких пилотов на обучение на F-35, а тем, кто уже обучается, предписал покинуть Штаты до 31 июля.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита.