16:19 16 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.81
  • EUR70.68
Поиск
Видео

Курс на сближение: Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Turkish presidency pool

Во вторник 16 июля в Турцию прилетели одинадцатый и двенадцатый самолеты с составляющими С-400.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на совместное с Россией производство комплексов С-400.

© Видео Минобороны России
С "Триумфом": как доставляли компоненты С-400 в Турцию

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о начале поставок компонентов С-400 в республику.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контракт также подразумевает частичную передачу технологий Турции.

В Вашингтоне утверждают, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО, и грозят Турции санкциями, в том числе отказом поставлять истребители F-35. В середине июня Пентагон объявил, что больше не будет принимать турецких пилотов на обучение на F-35, а тем, кто уже обучается, предписал покинуть Штаты до 31 июля.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита.

По теме

Эрдоган: Турция задействует С-400 в случае нападения на нее
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Строптивая Турция: зачем Анкаре российские С-400
Теги:
С-400 «Триумф», Реджеп Эрдоган


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Борьба в традиционном стиле: фото с турнира лучников в селе Каманы
Лебединая грация: как прошел полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Соцсети
Sputnikabkhazia