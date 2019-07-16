Лебединая грация: как прошел полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Видео полета двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем появилось в Сети. На кадрах демонстрируется ракетоносец с разных ракурсов на суше и в воздухе. Также за ним следует другой самолет.
Сообщается, что на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – отметили в Минобороны.
Накануне сообщалось о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Балтийского моря.