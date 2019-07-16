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Лебединая грация: как прошел полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

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© Видео RUPTLY

Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели в небе над акваторией Балтийского моря более семи часов.

Видео полета двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем появилось в Сети. На кадрах демонстрируется ракетоносец с разных ракурсов на суше и в воздухе. Также за ним следует другой самолет.

Сообщается, что на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – отметили в Минобороны.

Накануне сообщалось о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Балтийского моря.

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Теги:
Ту-160


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