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Красивые и опасные: новосибирские "Мальдивы" закрыли для селфи

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© Foto / Sputnik/Видео и фото из Instagram/ВКонтакте

Новосибирская ТЭЦ-5 стала одним из самых обсуждаемых мест в России.

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О "свалке химических отходов, сделанной для Instagram" вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, The Guardian и в других изданиях.

Любителей эффектных фотографий привлекало необычное лазурное озеро, однако специалисты предупреждали, что находиться здесь рискованно.

Теперь местные "Мальдивы" охраняют от любителей селфи. Сотрудники специально организованного поста охраны не пустили более 200 человек на золоотвал ТЭЦ-5.

Теги:
селфи


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