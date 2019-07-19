Политическое решение: Вышинского опять оставили в СИЗО

Суд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

Защита руководителя портала РИА Новости Украина настаивала на освобождении из-под стражи под личное обязательство. Сейчас адвокаты планируют обжаловать продление меры пресечения. Но суд продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

Кроме того, суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября 15:00. "Коллегия постановила объявить перерыв в судебном заседании до 16 сентября 15:00", - сказала судья.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала решение суда предсказуемым, а также политическим, а не юридическим.