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Непростая это работа: как ветеринар растит кенгуру в холщевом мешке

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© Видео RUPTLY

Кенгуру никогда не принимают чужих детенышей, поэтому ветеринарам пишлось взять на себя заботу о Киа.

Киа - восьмилетний рыжий кенгуру - сирота. Она растет в холщевом мешке, вместо материнской сумки.

Приемная мать кенгуру - ветеринар Альма Ортега носит ее с собой по 12 часов в день, и учит ее практически всему.

Зоопарк Гвадалахары, где живут Киа и Альма, получает дистанционные советы из Австралии о том, как поддерживать строгий распорядок дня, сколько времени проводить в сумке.

Через несколько недель Киа покинет сумку и выяснит, каково это - быть взрослым кенгуру.

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кенгуру


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