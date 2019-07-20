Непростая это работа: как ветеринар растит кенгуру в холщевом мешке

Киа - восьмилетний рыжий кенгуру - сирота. Она растет в холщевом мешке, вместо материнской сумки.
Приемная мать кенгуру - ветеринар Альма Ортега носит ее с собой по 12 часов в день, и учит ее практически всему.
Зоопарк Гвадалахары, где живут Киа и Альма, получает дистанционные советы из Австралии о том, как поддерживать строгий распорядок дня, сколько времени проводить в сумке.
Через несколько недель Киа покинет сумку и выяснит, каково это - быть взрослым кенгуру.
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