00:15 24 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR70.64
Поиск
Видео

Тереза, Good Byе: Борис Джонсон - новый премьер Великобритании

Получить короткую ссылку
3101
Новости
Все новости
Все новости
© Foto / Ruptly

Главой британской Консервативной партии, как и предполагалось, избран экс-глава МИД Британии и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Джонсон приступит к исполнению обязанностей премьер-министра страны в среду, после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Борис Джонсон, выступая с речью после оглашения результатов выборов, объявил приоритетами победу над оппозицией и осуществление Brexit до 31 октября.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому пройдет в среду, после последней для Терезы Мэй сессии ответов на вопросы депутатов в парламенте.

Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.

Теги:
Великобритания, Борис Джонсон


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полицейский разгоняет демонстрантов на антимигрантском митинге в Претории, ЮАР.
Адреналин гарантирован: фото мест, где туристам лучше не появляться
Борис Джонсон - новый премьер-министр Великобритании
Тереза, Good Byе: Борис Джонсон - новый премьер Великобритании
Эволюция национальных символов Абхазии
Путь флага: от абхазского царства до независимого государства
Соцсети
Sputnikabkhazia