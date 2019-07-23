Тереза, Good Byе: Борис Джонсон - новый премьер Великобритании

Главой британской Консервативной партии, как и предполагалось, избран экс-глава МИД Британии и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Джонсон приступит к исполнению обязанностей премьер-министра страны в среду, после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Борис Джонсон, выступая с речью после оглашения результатов выборов, объявил приоритетами победу над оппозицией и осуществление Brexit до 31 октября.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому пройдет в среду, после последней для Терезы Мэй сессии ответов на вопросы депутатов в парламенте.

Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.