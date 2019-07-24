Гордо, весело и с огоньком: как в Сухуме отпраздновали День флага

Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года. Он символизирует этапы развития государственности абхазского народа.

Трое наездников в национальной одежде на конях и с флагами выехали на площадь перед Абхазским драмтеатром, где к тому моменту уже начался концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария и абхазских певцов.

Многие жители столицы пришли на празднование Дня флага в национальной абхазской одежде. И, конечно, в руках каждого был главный символ дня.

Народные гуляния в Сухуме завершились факельным шествием. На набережной развернули самый большой флаг Абхазии, с которым участники праздника прошли по набережной. На площади имени Сергея Багапш молодые люди исполнили старинный абхазский хороводный танец "Аураща".

Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года. Он символизирует этапы развития государственности абхазского народа. Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства и насчитывает 12 столетий. Семь полос зеленого и белого цветов соответственно символизируют духовность и молодость. Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

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