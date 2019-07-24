Шашлык от Симоньян: лучшие объявления и рецепты в Instagram Леди Гаги

Поводом к массовому "троллингу" американской певицы стала новость о том, что муж модели Ирины Шейк ушел к Леди Гаге после съемок фильма "Звезда родилась".

Сначала под постами Гаги начали появляться комментарии на русском языке с призывом "вернуть Бредли Ирине", затем пользователи начали писать посты на совершенно разнообразные темы, делиться лучшими рецептами картошки, блинов и борщей, обсуждать пенсионную реформу, выборы, проблемы экологии.

Реакция американской певицы на бум русскоязычных комментариев не известна, однако ее Instagram уже пополнился несколькими миллионами подписчиков.

На странице соперницы Гаги Ирины Шейк такой активности пользователей не наблюдается.