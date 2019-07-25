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Учредить гражданство Евразийского союза предложили в Госдуме России

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Первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что намерен отстаивать инициативу внедрения гражданства Евразийского экономического союза в Госдуме.

В российской Госдуме обсудили вопрос внедрения гражданства Евразийского экономического союза. Инициатор проекта первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что будет отстаивать эту идею перед парламентариями.

"Если мы всерьез относимся к Евразийскому экономическому союзу, не миновать, также как и Европейскому Союзу, учредить гражданство Евразийского экономического союза. Чтобы у каждого наряду с гражданством России был также и статус Евразийского экономического союза. То есть второе гражданство."

Он подчеркнул, если "мы намерены развивать ЕАЭС, а не играться в Евразийский Союз, то необходимо прийти к общему гражданству".

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о назначении первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства. Такая должность впервые появилась в Государственной думе. 



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