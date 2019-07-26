Российские моряки рассказали подробности их задержания на Украине

Из порта Измаил Одесской области моряков задержанного российского танкера доставили в Молдавию на нескольких автомобилях.

Как рассказали члены экипажа, в их задачи входило доставить судно на ремонт.

"Все формы предоставили. Это документы, которые агент подает перед заходом в порт. Мы подошли, наверное, в 15-16 часов. Нам предоставили лоцмана, мы зашли в порт. Поэтому я не вижу никаких нарушений со стороны экипажа", — сказал капитан Илья Дребязка.

Однако после этого, на следующий день с утра к экипажу пришли сотрудники военной прокуратуры. По словам Дребязки, полковник военной прокуратуры показал удостоверение и начал проводить съемку.

Как подчеркнул капитан, судно под российским флагом — это территория России, однако представители украинских властей без согласования с консулом провели на танкере обыск и изъяли документы.

По словам второго старшего механика Сергея Карпова, на судне никто не остался — все десять членов экипажа приехали в Кишинев.

Задержание танкера в украинском порту

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) и военная прокуратура задержали в порту Измаил в Одесской области российский танкер.

Предлогом стало якобы участие российского судна в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Как отмечается, украинские пограничники опознали зашедший в порт Измаил под российским флагом танкер Nika Spirit по номеру ІМО-8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников устроила обыск на судне, забрала документы. Сейчас СБУ готовит ходатайство в суд об аресте Neyma.

В российском МИД заявили, что в настоящее время выясняются обстоятельства задержания российского танкера "для принятия адекватных мер". В ведомстве также отметили, что если речь пойдет о захвате заложников, то это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и реакция последует незамедлительно.

Инцидент в Керченском проливе

В конце ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера Военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" устроили провокацию в Керченском проливе. Корабли без разрешения пересекли российскую границу и несколько часов совершали опасные маневры, несмотря на требования российской стороны остановиться и наличие в акватории нескольких десятков гражданских судов.

В итоге нарушители были задержаны. Это стало возможно только после применения российскими пограничниками оружия, трое украинских моряков получили легкие ранения.

Всех нарушителей — 22 моряка и двоих сотрудников СБУ — арестовали. На них заведено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией. Как подчеркнул российский лидер, в ситуации с моряками виноват тогда занимавший должность президента Украины Петр Порошенко, который хотел с помощью этого повысить свои катастрофически низкие рейтинги на фоне грядущих выборов.