Военно-морской парад в Санкт-Петербурге: трансляция завершена

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2019 году он приходится на 28 июля.
Традиционно празднование Дня Военно-морского флота начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.
В местах базирования Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии в этот день проходят морские парады и военно-спортивные праздники.
Парады военных кораблей в этот день проходят ежегодно, начиная с 1939 года, и не проводились лишь во время Великой Отечественной войны (1941-1945).