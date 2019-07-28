Военно-морской парад в Санкт-Петербурге: трансляция завершена

По масштабу проведения, количеству задействованных кораблей и самолетов Военно-морской парад в Санкт-Петербурге можно сравнить с парадом Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2019 году он приходится на 28 июля.

Традиционно празднование Дня Военно-морского флота начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

В местах базирования Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии в этот день проходят морские парады и военно-спортивные праздники.

Парады военных кораблей в этот день проходят ежегодно, начиная с 1939 года, и не проводились лишь во время Великой Отечественной войны (1941-1945).