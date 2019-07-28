17:13 28 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR70.31
Поиск
Видео

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге: трансляция завершена

Получить короткую ссылку
123210
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

По масштабу проведения, количеству задействованных кораблей и самолетов Военно-морской парад в Санкт-Петербурге можно сравнить с парадом Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2019 году он приходится на 28 июля.

Выход боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
© Sputnik / Александр Гальперин
День Военно-морского флота России

Традиционно празднование Дня Военно-морского флота начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

В местах базирования Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии в этот день проходят морские парады и военно-спортивные праздники.

Парады военных кораблей в этот день проходят ежегодно, начиная с 1939 года, и не проводились лишь во время Великой Отечественной войны (1941-1945).

Теги:
День Военно-Морского Флота, парады, ВМФ РФ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Поклон морякам Победы: Владимир Путин посетил остров Гогланд
"Благодарю за службу России": Путин поздравил военных моряков с праздником
Кандидаты в президенты
Кто хочет быть президентом: все кандидаты в инфографике Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia