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Грамотная Чейсер: умерла самая умная собака в мире

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© Видео Instagram/@chaserthebordercollie

В Южной Каролине на 16-м году жизни умерла собака по кличке Чейсер, получившая известность благодаря своему богатому "словарному запасу".

Американец Джон Пилли купил собаку породы бордер-колли в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день: так, хозяин показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил питомца его отыскать.

В процессе обучения мужчина использовал 800 тканевых игрушек для животных, 116 мячиков, 26 фрисби и многочисленные пластиковые предметы.

Усилия Джона не прошли даром. В результате Чейзер научилась понимать 1022 слова. Кроме того, собака умела различать имена собственные и нарицательные.

Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого Чейсер жила с его дочерью.

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Теги:
собаки


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