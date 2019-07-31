Грамотная Чейсер: умерла самая умная собака в мире

В Южной Каролине на 16-м году жизни умерла собака по кличке Чейсер, получившая известность благодаря своему богатому "словарному запасу".

Американец Джон Пилли купил собаку породы бордер-колли в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день: так, хозяин показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил питомца его отыскать.

В процессе обучения мужчина использовал 800 тканевых игрушек для животных, 116 мячиков, 26 фрисби и многочисленные пластиковые предметы.

Усилия Джона не прошли даром. В результате Чейзер научилась понимать 1022 слова. Кроме того, собака умела различать имена собственные и нарицательные.

Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого Чейсер жила с его дочерью.