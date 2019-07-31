Космический корабль "Прогресс" стартовал с Байконура: видео первых секунд полета

Это 13-й российский космический пуск в 2019 году.

Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12" стартовала с Байконура к Международной космической станции, трансляция пуска шла на сайте Роскосмоса.

"Прогресс МС-12" - уже третий корабль, который летит к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная схема занимает 34 витка, полет по ней длится около 50 часов. Самой быстрой схемой, по которой к МКС летают космонавты, является шестичасовая четырехвитковая.

Как сообщали ранее в Роскосмосе, корабль доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов воды, 50 килограммов сжатого газа в баллонах.

Помимо стандартных наборов питания, "Прогресс" привезет российским космонавтам яблоки, грейпфруты, лимоны, хрен и горчицу, а американским и итальянскому астронавтам - компот из груш, мясо с перловкой, ряженку, сыр "Южный" и творог с орехами.