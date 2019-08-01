Погодные аномалии: на планете бушуют жара, наводнения и пожары

Нынешний 2019 год запомнится многим 40-градусной жарой в Европе и климатическими аномалиями, пожарами и наводнениями в России.

Вам тоже кажется, что погода окончательно сошла с ума?

Пока Европа изнывает от сорокаградусной жары, температура в европейской части России устанавливает антирекорды. В Санкт-Петербурге, например, 30 июля шел снег с дождем. Тем временем в Приамурье продолжаются наводнения, а в Сибири и на Дальнем Востоке из-за сухой и жаркой погоды бушуют пожары. Огнем охвачены почти три миллиона гектаров леса.

Пользователи интернета строят теории, что могло вызвать такие погодные аномалии. Многие винят во всем глобальное потепление.

О причинах спорить можно сколько угодно. Но главное - решать проблему нужно сообща, и начинать это делать сейчас. В противном случае в будущем таких аномалии будет только больше.