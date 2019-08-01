Лучший отдых: туристы, выигравшие путевку в Абхазию, рассказали о впечатлениях

В фотоконкурсе "Лучший семейный отдых", который проходил в Москве в рамках фестиваля "Апсны" победителями стали три семьи, одна из них - семья Руслана Камбиева - уже отдыхает в Пицунде.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить за то прекрасное время, которое мы провели в Пицунде, мы мечтали попасть именно туда, и Всевышний нас услышал. В советское время Абхазия не нуждалась в представлении, люди не могли попасть в Пицунду, отдыхали иностранцы и высшее партийное руководство. Подобные проекты очень полезны для того, чтобы об абхазских курортах знали больше", - сказал Руслан Камбиев на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

Его супруга Екатерина рассказала о том, как ей удалось выиграть семейную путевку на отдых в Абхазию.

"Мы с дочкой просто пошли на праздник (на фестиваль "Апсны" в парке "Красная Пресня" – ред.). Мы были в Абхазии в 2017 году, и когда муж сказал мне о том, что проводят день Абхазии, решили сходить. Уже уходя из парка, решили принять участие в фотоконкурсе, и неожиданно для нас мы стали победителями", - подчеркнула она.

По условиям фотоконкурса любой желающий мог сделать фотографию на фестивале "Апсны" и выложить в социальной сети. Всего было разыграно три семейные путевки в республику.