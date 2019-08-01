21:01 01 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.83
  • EUR70.47
Поиск
Видео

Лучший отдых: туристы, выигравшие путевку в Абхазию, рассказали о впечатлениях

Получить короткую ссылку
127 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Фестиваль "Апсны" проходил в парке "Красная Пресня" 30 июня 2019 года. Среди мероприятий, проходивших на фестивале, – фотоконкурс "Лучший семейный отдых".

В фотоконкурсе "Лучший семейный отдых", который проходил в Москве в рамках фестиваля "Апсны" победителями стали три семьи, одна из них - семья Руслана Камбиева - уже отдыхает в Пицунде.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить за то прекрасное время, которое мы провели в Пицунде, мы мечтали попасть именно туда, и Всевышний нас услышал. В советское время Абхазия не нуждалась в представлении, люди не могли попасть в Пицунду, отдыхали иностранцы и высшее партийное руководство. Подобные проекты очень полезны для того, чтобы об абхазских курортах знали больше", - сказал Руслан Камбиев на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Сергей Пятаков
Счастливый хэштег и "козырная" карта: какие проекты привлекают туристов в Абхазию

Его супруга Екатерина рассказала о том, как ей удалось выиграть семейную путевку на отдых в Абхазию.

"Мы с дочкой просто пошли на праздник (на фестиваль "Апсны" в парке "Красная Пресня" – ред.). Мы были в Абхазии в 2017 году, и когда муж сказал мне о том, что проводят день Абхазии, решили сходить. Уже уходя из парка, решили принять участие в фотоконкурсе, и неожиданно для нас мы стали победителями", - подчеркнула она.

По условиям фотоконкурса любой желающий мог сделать фотографию на фестивале "Апсны" и выложить в социальной сети. Всего было разыграно три семейные путевки в республику.

По теме

Барциц: избитым брендам Абхазии туристы предпочитают новые направления
Теги:
Пицунда, отдых в Абхазии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Дотянуться до небес: покорение Эльбруса, самой высокой горы Европы
Лучший отдых: туристы, выигравшие путевку в Абхазию, рассказали о впечатлениях
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить летний зной
Соцсети
Sputnikabkhazia