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Со второй попытки: Француз пересек Ла-Манш на летающей доске

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© Видео APTN

Широкую известность Запата обрел после военного парада 14 июля 2019 года на Елисейских Полях по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда он пролетел на своей доске над площадью Согласия, поразив зрителей и высоких гостей праздника.

Вторая попытка француза Франки Запаты пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске стала успешной, передает РИА Новости.

Его воздушное путешествие началось в 8:15 и длилось около 20 минут, он преодолел на воздушной доске около 35 километров. Запата стартовал недалеко от французской коммуны Сангат и успешно приземлился вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.

По словам Запаты, он летел со скоростью 160-170 километров в час.

"В конце, когда мне было больно, я сказал себе: "Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся". Я видел приближающее побережье Великобритании", — рассказал журналистам Запата, добавив, что "ему очень повезло" осуществить такой полет и иметь такую команду, как у него.

Говоря о будущих задачах, Запата отметил, что собирается доработать свою "летающую машину".

Экс-чемпион мира по гидроциклу, Запата разработал летающую доску в своей мастерской под Марселем. Его изобретения пользовались спросом среди обывателей, а потом французская жандармерия предложила мужчине сотрудничество.

Впервые пересечь Ла-Манш на летающей доске Запата попытался 25 июля. Однако тогда он не смог добиться цели и упал в воду на середине полета. Летающий аппарат Запаты, работающий на керосине, оснащен пятью турбореактивными мини-двигателями, которые позволяют развивать скорость до 190 километров в час.

Запата был вдохновлен первым перелетом через Ла-Манш, который осуществил французский пилот Луи Блерио 110 лет назад — 25 июля 1909 года.



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