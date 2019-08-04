Со второй попытки: Француз пересек Ла-Манш на летающей доске

Вторая попытка француза Франки Запаты пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске стала успешной, передает РИА Новости.
Его воздушное путешествие началось в 8:15 и длилось около 20 минут, он преодолел на воздушной доске около 35 километров. Запата стартовал недалеко от французской коммуны Сангат и успешно приземлился вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.
По словам Запаты, он летел со скоростью 160-170 километров в час.
"В конце, когда мне было больно, я сказал себе: "Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся". Я видел приближающее побережье Великобритании", — рассказал журналистам Запата, добавив, что "ему очень повезло" осуществить такой полет и иметь такую команду, как у него.
Говоря о будущих задачах, Запата отметил, что собирается доработать свою "летающую машину".
Экс-чемпион мира по гидроциклу, Запата разработал летающую доску в своей мастерской под Марселем. Его изобретения пользовались спросом среди обывателей, а потом французская жандармерия предложила мужчине сотрудничество.
Впервые пересечь Ла-Манш на летающей доске Запата попытался 25 июля. Однако тогда он не смог добиться цели и упал в воду на середине полета. Летающий аппарат Запаты, работающий на керосине, оснащен пятью турбореактивными мини-двигателями, которые позволяют развивать скорость до 190 километров в час.
Запата был вдохновлен первым перелетом через Ла-Манш, который осуществил французский пилот Луи Блерио 110 лет назад — 25 июля 1909 года.