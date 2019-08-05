Приплыть к победе: как прошли соревнования Run Swim Sukhum

О том, как прошел второй cухумский заплыв Run Swim Sukhum, какие впечатления испытали его участники и зрители, смотрите в видеоматериале Sputnik.

Участники Run Swim Sukhum собрались в Сухуме на Мокко Пляже утром, чтобы успеть пройти регистрацию. Спортивное событие вызвало большой интерес, организаторы зафиксировали и выдали номера более двумстам участникам.

Несмотря на то, что регистрация началась в девять часов утра, было уже жарко. Но участников жара не смутила, они были полны сил и решимости показать, на что они способны. Среди них было много людей, которые никогда не занимались плаванием или бегом на профессиональном уровне, ими двигал интерес принять участие в Run Swim Sukhum.

В Run Swim Sukhum могли заявиться как дети от шести лет, так и взрослые. Дети с шести до восьми лет проплыли 50 метров, ученики с пятого по восьмой класс – 100 метров, с девятого по одиннадцатый классы – 200 метров. На дуатлон допускались дети только с 10 лет. Также организаторы предусмотрели две взрослые дистанции – на 500 метров и 1000 метров.