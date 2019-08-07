Первые кадры штурма дома Атамбаева

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Ранее Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева, что по закону позволяет милиции привести его принудительно.

В конце июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик обвинения в свой адрес называет абсурдными.