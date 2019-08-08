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"Была дорога каждая секунда": чеченец рассказал о спасении ребенка

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© Видео Youtube/RT на русском

Ранее очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как ребенок стоит на трубах сплит-системы на четвертом этаже и держится за подоконник, а затем вовремя появившийся мужчина переносит его в квартиру.

Житель Грозного Аслан Динаев рассказал видеоагентству Ruptly о том, как ему удалось спасти выбравшегося из окна мальчика от падения с 4-го этажа.



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