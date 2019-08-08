"Была дорога каждая секунда": чеченец рассказал о спасении ребенка

Житель Грозного Аслан Динаев рассказал видеоагентству Ruptly о том, как ему удалось спасти выбравшегося из окна мальчика от падения с 4-го этажа.
Ранее очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как ребенок стоит на трубах сплит-системы на четвертом этаже и держится за подоконник, а затем вовремя появившийся мужчина переносит его в квартиру.
Житель Грозного Аслан Динаев рассказал видеоагентству Ruptly о том, как ему удалось спасти выбравшегося из окна мальчика от падения с 4-го этажа.
Узбекистан впервые принимает на своей территории один из конкурсов Международных армейских игр. На полигоне "Фориш" соревнуются военные медики.
Три косатки, во вторник выпущенные на волю в Хабаровском крае, находятся недалеко от места выпуска и держатся вместе.
Спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в среду 7 августа.
Испытания новейшего боевого комплекса проводятся на одном из аэродромов Минобороны России. Первый полет БЛА "Охотник" продолжался более 20 минут.
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Предстоящий заход эсминеца ВМС США Porter станет шестым для американских кораблей в 2019 году.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, в выборах президента республики могут принять участие около 117 тысяч избирателей.