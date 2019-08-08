Спецназ в белых халатах: как военные медики состязались на АрМИ-2019

Узбекистан впервые принимает на своей территории один из конкурсов Международных армейских игр. На полигоне "Фориш" соревнуются военные медики.

По итогам двух дисциплин лидерство захватили хозяева турнира - команда из Узбекистана, а завершатся соревнования в этом виде программы 16 августа.

Соревнования проходят в экстремальных условиях: температура в регионе достигает +50 C.

Военные медики должны не только уметь оказывать помощь пострадавшим и выносить раненых с места боевых действий, но и обладать всеми навыками солдата - метко стрелять, быстро бегать и преодолевать различные препятствия.

Смотрите на видео, как участники военно-медицинской эстафеты действуют в непростых погодных условиях жаркого и высокогорного полигона "Фориш", выполняя сложнейшие упражнения.