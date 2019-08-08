21:50 08 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.13
  • EUR73.04
Поиск
Видео

Спецназ в белых халатах: как военные медики состязались на АрМИ-2019

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Министерство обороны РФ

Узбекистан впервые принимает на своей территории один из конкурсов Международных армейских игр. На полигоне "Фориш" соревнуются военные медики.

По итогам двух дисциплин лидерство захватили хозяева турнира - команда из Узбекистана, а завершатся соревнования в этом виде программы 16 августа.

Соревнования проходят в экстремальных условиях: температура в регионе достигает +50 C.

Военные медики должны не только уметь оказывать помощь пострадавшим и выносить раненых с места боевых действий, но и обладать всеми навыками солдата - метко стрелять, быстро бегать и преодолевать различные препятствия.

Смотрите на видео, как участники военно-медицинской эстафеты действуют в непростых погодных условиях жаркого и высокогорного полигона "Фориш", выполняя сложнейшие упражнения.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В поисках Джульетты: кадры со съемок знаменитого календаря Pirelli 2020
АрМИ-2019: спецназ в белых халатах
Спецназ в белых халатах: как военные медики состязались на АрМИ-2019
Почта Абхазии
Почта Абхазии: тарифы и индексы отправки
Соцсети
Sputnikabkhazia