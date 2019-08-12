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Авария на АЭС "Фукусима1" два года назад: как это было

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© Видео RT

В марте 2011 года в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла самая страшная радиационная авария в истории Японии.

После страшного землетрясения в 9,1 балла последовало цунами, которое подняло океанские воды на 40 метров и спровоцировало аварию на АЭС "Фукусима-1". Эта катастрофа привела в ужас как жителей Японии, так и всего мира в целом, масштабы и последствия просто катастрофические.

Спустя 2 года после аварии на АЭС "Фукусима-1" по Японии прокатились многотысячные акции протеста против развития атомной энергетики.

Эксперты утверждают, что обширные территории в окрестностях аварийной атомной электростанции все еще сильно загрязнены. Большая часть эвакуированных людей не смогут вернуться в родные места еще, как минимум, четыре года.

Теги:
Фукусима-1, Япония


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Авария на АЭС "Фукусима1" два года назад: как это было
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