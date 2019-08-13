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Главный Гараж России: на ВДНХ представили автомобили первых лиц государства

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Выставка автомобилей из Гаража особого назначения открылась на ВДНХ.

Гараж особого назначения был создан 5 января 1921 года по инициативе Совета народных комиссаров.

Сегодня кремлевский парк насчитывает чуть менее 150 машин, но Гараж особого назначения — это огромное хозяйство, включающее в себя не только автомобили и водителей, но также и мастерские, где работают высококлассные механики.

На выставке представлен транспорт, который использовался для обслуживания первых лиц государства со времен царской России до наших дней.

Delaunay-Belleville Николая II, ЗИС-115 Сталина, кабриолет ЗИС-110Б Хрущева. Всего девять машин. Самый новый из них – Aurus, созданный к инаугурации президента Путина



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