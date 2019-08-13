Прыгнуть со скалы и не разбиться: как прошел Кубок мира по клифф-дайвингу в Крыму

Кубок мира по прыжкам в воду со скалы (или клифф-дайвингу) прошел в крымском Симеизе.

Клифф-дайвинг - популярный, но пока еще не олимпийский вид спорта, хотя международные соревнования по нему проходят уже не первый год.

За титул чемпиона мира боролись 14 прыгунов из 9 стран мира: России, Украины, Великобритании, США, Бразилии, Мексики, Колумбии, Италии, Чехии.

Участники прыгали с платформы, установленной на скале Дива, на высоте 27 метров.

Победителем, третий раз подряд, стал британец Гэрри Хант. Второе место в соревнованиях занял россиянин Никита Федотов, третье - чех Михал Навратил. Спортсмены, занявшие призовые места, выиграли 7000, 6000 и 5000 тысяч долларов соответственно.