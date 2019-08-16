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Испонить мечту: футболисты "Ливерпуля" провели тренировку с безногим мальчиком

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© Видео Ruptly/ AP Photo/Thanassis Stavrakis/ Акмарал Амиреевa

Ранее Али встречался со своим кумиром - футболистом Лионелем Месси, а также другими игроками футбольного клуба "Барселона", главным тренером украинской сборной Андреем Шевченко и легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Родившийся без ног казахстанец Али Турганбеков встретился со звездой футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммедом Салахом. Мальчика пригласили на закрытую тренировку перед матчем за Суперкубок УЕФА.

За организацию поездки 11-летний Али поблагодарил руководство УЕФА, фонд УЕФА и главу Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрата Боранбаева.

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Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

Матч за Суперкубок УЕФА 2019 прошел на стадионе в Стамбуле. Обладатель Кубка Лиги чемпионов "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти взял верх над победителем Лиги Европы "Челси.

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Теги:
ФК Челси, ФК Ливерпуль, Мохамед Салах, футбол


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