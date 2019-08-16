Испонить мечту: футболисты "Ливерпуля" провели тренировку с безногим мальчиком

О том, что происходит на студии "Артель" на территории бывшего советского завода "Сухумприбор", что там производят и с какими проблемами сталкиваются, читайте в материале Sputnik.

О том, как 52-летний мужчина живет один в доме без воды и света, почему он отказывался от помощи, но передумал, чем уникален семейный рецепт приготовления домашнего хлеба и что помешало Кварандзия завести семью, читайте в материале Sputnik.