Испонить мечту: футболисты "Ливерпуля" провели тренировку с безногим мальчиком

Родившийся без ног казахстанец Али Турганбеков встретился со звездой футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммедом Салахом. Мальчика пригласили на закрытую тренировку перед матчем за Суперкубок УЕФА.
За организацию поездки 11-летний Али поблагодарил руководство УЕФА, фонд УЕФА и главу Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрата Боранбаева.
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Матч за Суперкубок УЕФА 2019 прошел на стадионе в Стамбуле. Обладатель Кубка Лиги чемпионов "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти взял верх над победителем Лиги Европы "Челси.