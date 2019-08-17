Травмоопасный фестиваль: как прошел праздник метания камней в Индии

Каждый год на севере Индии проходит суровый и кровавый религиозный фестиваль метания камней.

Это не кадры вооруженных столкновений в Индии. Хотя со стороны кажется, что в стране началась революция, на самом деле так проходит религиозный фестиваль метания камней в честь одной из индуистских богинь.

Суть фестиваля в том, чтобы закидать друг друга камнями. Принимать участие могут только мужчины. Они делятся на две команды и начинается схватка, похожая на кровавое побоище. Столкновения продолжаются пока противник не сдастся.

В этом году пострадали сто человек. Но бывали случаи, когда фестиваль заканчивался смертью одного или нескольких участников.

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