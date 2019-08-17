Травмоопасный фестиваль: как прошел праздник метания камней в Индии

Это не кадры вооруженных столкновений в Индии. Хотя со стороны кажется, что в стране началась революция, на самом деле так проходит религиозный фестиваль метания камней в честь одной из индуистских богинь.
Суть фестиваля в том, чтобы закидать друг друга камнями. Принимать участие могут только мужчины. Они делятся на две команды и начинается схватка, похожая на кровавое побоище. Столкновения продолжаются пока противник не сдастся.
В этом году пострадали сто человек. Но бывали случаи, когда фестиваль заканчивался смертью одного или нескольких участников.
Смотрите также:
- Платья, макияж и украшения: тысячи мужчин в Индии участвуют в фестивале богини Дурге
- Пригреть змею и почистить карму: как прошел праздник Наг Панчами в Индии
- Огненная битва: ритуал умиротворения богини-воительницы в Индии