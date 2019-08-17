17:01 17 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR73.22
Поиск
Видео

Травмоопасный фестиваль: как прошел праздник метания камней в Индии

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY

Каждый год на севере Индии проходит суровый и кровавый религиозный фестиваль метания камней.

Это не кадры вооруженных столкновений в Индии. Хотя со стороны кажется, что в стране началась революция, на самом деле так проходит религиозный фестиваль метания камней в честь одной из индуистских богинь.

Суть фестиваля в том, чтобы закидать друг друга камнями. Принимать участие могут только мужчины. Они делятся на две команды и начинается схватка, похожая на кровавое побоище. Столкновения продолжаются пока противник не сдастся.

В этом году пострадали сто человек. Но бывали случаи, когда фестиваль заканчивался смертью одного или нескольких участников.

Смотрите также:

По теме

Яркими красками встретили весну в Индии
Теги:
Индия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: оползни в столице, День добровольца и "богемные" премьеры
Угроза миру: участились провокации НАТО в небе над Балтикой
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Абхазии
Собрать ребенка в школу: что сколько стоит
Соцсети
Sputnikabkhazia