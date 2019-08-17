Гулять по небу: невероятная смотровая площадка открылась в Китае

Смотровая площадка расположена на высоте 500 метров, и с нее можно полюбоваться круговым музыкальным водопадом, пишет RT.
В Китае с помощью беспилотника сняли смотровую площадку, которую туристы называют "Небесным коридором".
Смотровая площадка расположена на высоте 500 метров, и с нее можно полюбоваться круговым музыкальным водопадом, пишет RT.
Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря во вторник 13 августа.
Каждый год на севере Индии проходит суровый и кровавый религиозный фестиваль метания камней.
Президент Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России.
В рамках фестиваля GRAND OPERA GALA в РУСДРАМе показали оперный спектакль "Богема" по одноименному произведению Джакомо Пуччини в четверг 15 августа.
17 августа 1968 года ушел из жизни Александр Чачба-Шервашидзе – первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров.
Учащиеся Кадетской школы Минобороны Южной Осетии отдыхают в Абхазии с 13 августа и уже посетили несколько достопримечательностей республики.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на главной республиканской трассе в Гулрыпше около часа дня 16 августа.