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Гулять по небу: невероятная смотровая площадка открылась в Китае

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© Видео Ruptly

В Китае с помощью беспилотника сняли смотровую площадку, которую туристы называют "Небесным коридором".

Смотровая площадка расположена на высоте 500 метров, и с нее можно полюбоваться круговым музыкальным водопадом, пишет RT

Теги:
Китай


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