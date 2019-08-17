Гулять по небу: невероятная смотровая площадка открылась в Китае

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Первый абхазский: жизнь и творчество художника Александра Чачба 17 августа 1968 года ушел из жизни Александр Чачба-Шервашидзе – первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров. 509

Полный восторг: кадеты из Южной Осетии рассказали об отдыхе в Абхазии Учащиеся Кадетской школы Минобороны Южной Осетии отдыхают в Абхазии с 13 августа и уже посетили несколько достопримечательностей республики. 218