Впервые в небе: кадры полета военного беспилотника "Альтиус-У"

Первый полет военного беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У"длился 32 минуты. Он проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
Минобороны России опубликовало видео первого полета военного беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У".
Первый полет военного беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У"длился 32 минуты. Он проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
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