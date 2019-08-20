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Впервые в небе: кадры полета военного беспилотника "Альтиус-У"

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© Foto/ Youtube/RT на русском

Минобороны России опубликовало видео первого полета военного беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У".

Первый полет военного беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У"длился 32 минуты. Он проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.

 



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