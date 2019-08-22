"Он никого не трогал": Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова с его коллегой из ФРГ Хайко Маасом один из журналистов задал вопрос относительно возможности возвращения на родину украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив. Их сопровождали сотрудники Службы безопасности Украины, на борту нашли неправомерный приказ "прорываться, не уведомляя российских пограничников".

"Но тем не менее это люди, у них семьи, они выполняли преступный, опасный приказ. Вы же не моряк, наверное? Вы журналист. Есть ваш товарищ по цеху, он журналист — его фамилия Вышинский. Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене. Просто чтобы была более полная картина о том, как и где журналистам приходится работать. При случае, может быть, вас тоже заинтересует этот сюжет".

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

В защиту журналиста выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражали в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.