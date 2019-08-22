19:21 22 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.62
  • EUR72.83
Поиск
Видео

Международный шоппинг: Трамп хочет купить крупнейший в мире остров

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY/AP

Датский премьер Метте Фредериксен назвала идею президента США купить Гренландию полным абсурдом.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме ранее сообщила, что Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании.

© REUTERS / Lucas Jackson
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой

Поначалу всем казалось, что американский президент несерьезно заявил о своем желании приобрести остров, но Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". Ответ датской принцессы Антонии Шаумбург-Липпе многих поразил: она сочла идею Дональда Трампа комплиментом для жителей арктической территории.

К тому же датскому бюджету содержание Гренландии обходится слишком дорого. Ежегодно на это уходит как минимум 700 миллионов долларов. Но у Трампа-бизнесмена свой расчет.

Высокопоставленные чиновники американской администрации обсуждали возможность предложить Дании сделку в виде ежегодных выплат в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение.

Теги:
Дания, Дональд Трамп, Гренландия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Богатые и знаменитые: Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
Международный шоппинг: Трамп хочет купить крупнейший в мире остров
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Истребители пятого поколения: Су-57 vs F-35
Соцсети
Sputnikabkhazia