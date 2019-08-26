Брифинг ЦИК Абхазии об итогах выборов президента: трансляция завершена

Явка избирателей на выборах президента Абхазии составила, по предварительным данным ЦИКа 56%, выборы признаны состоявшимися.

Согласно абхазскому законодательству, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран в первом туре, набрав 50% и один голос от общего числа проголосовавших, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Поскольку ни один из девяти участвовавших в выборах кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, назначен второй тур. Повторное голосование состоится 8 сентября.

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок после первого.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.