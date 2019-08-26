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Брифинг ЦИК Абхазии об итогах выборов президента: трансляция завершена

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (145)
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© Sputnik

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа.

Явка избирателей на выборах президента Абхазии составила, по предварительным данным ЦИКа 56%, выборы признаны состоявшимися.

© Sputnik / Илья Питалев
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября

Согласно абхазскому законодательству, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран в первом туре, набрав 50% и один голос от общего числа проголосовавших, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Поскольку ни один из девяти участвовавших в выборах кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, назначен второй тур. Повторное голосование состоится 8 сентября.  

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок после первого.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (145)
Теги:
выборы президента Абхазии


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