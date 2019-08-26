Волынки, барабаны и танцы: шествие участников фестиваля "Спасская башня"

Военные оркестры и фольклорные коллективы показали музыкальные представления и прошли маршем перед публикой.

Фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.

В этом году в нем принимают участие 30 военных оркестров из 12 стран мира.

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