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Волынки, барабаны и танцы: шествие участников фестиваля "Спасская башня"

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Торжественное шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" прошло на ВДНХ 24 августа.

Военные оркестры и фольклорные коллективы показали музыкальные представления и прошли маршем перед публикой.

Фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.

В этом году в нем принимают участие 30 военных оркестров из 12 стран мира.

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Теги:
Спасская башня


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