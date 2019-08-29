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В стиле Aurus: новейший российский вертолет показали на МАКС-2019

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© Видео Ruptly

Авиакосмический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

Вертолет "Ансат" с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus представили на международном авиасалоне МАКС-2019.

"Вертолет обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров.

© Sputnik / Andrey Stanavov
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В отделке салона дизайнеры использовали кожу и шпонированный алюминий. Вертолет предназначен для корпоративных и VIP-клиентов.

Холдинг "Вертолеты России" в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus.

Сколько человек он может перевозить? И какова стартовая стоимость "летающего лимузина"? Ответы – в нашем видео.

Теги:
вертолеты, Вертолеты России


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