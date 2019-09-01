По примеру Конюхова: россиянин пересек четыре континента на "буханке"

Кругосветка проходит на микроавтобусе УАЗ, который в народе называют "буханкой", пишет RT.
Чтобы закончить путешествие, Александру осталось преодолеть финальный этап — проехать от Владивостока до Москвы.
Читайте также:
- Том Хэнкс с "буханкой"
Путешественник Александр Морозов проехал на микроавтобусе УАЗ уже 80 тысяч километров.
Кругосветка проходит на микроавтобусе УАЗ, который в народе называют "буханкой", пишет RT.
Чтобы закончить путешествие, Александру осталось преодолеть финальный этап — проехать от Владивостока до Москвы.
Читайте также:
Восемьдесят лет назад 1 сентября Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая. Третьего сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну.
Минобороны России опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
В Одинцове Московской области на стенах многоэтажек появились сразу 30 граффити.
На авиасалоне МАКС-2019 представили необычное крыло для беспилотников. Оно способно адаптироваться под разные режимы полета, не требует обработки от обледенения и экономит топливо.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике с 19 по 25 августа.
О том, какой урожай ореха-фундука в Абхазии в этом году, насколько эффективным оказалось лечение насаждений, и как повлияла на производителей отмена вывозных пошлин на орех, читайте в материале Sputnik.
С шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомили представителей всех сторон конфликта.