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По примеру Конюхова: россиянин пересек четыре континента на "буханке"

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© Foto / Ruptly

Путешественник Александр Морозов проехал на микроавтобусе УАЗ уже 80 тысяч километров.

Кругосветка проходит на микроавтобусе УАЗ, который в народе называют "буханкой", пишет RT.

Чтобы закончить путешествие, Александру осталось преодолеть финальный этап — проехать от Владивостока до Москвы.

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Теги:
кругосветные путешествия


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