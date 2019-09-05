На "Улице Дальнего Востока": Путин показал Моди новейшие российские вертолеты

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент России показал индийскому премьеру вертолеты Ми-171А2 и Ка-226Т. Именно эти модели авиатехники Путин продемонстрировал Моди неслучайно. Россия планирует поставлять вертолеты Ми-171А2 и Ка-226Т в Индию. Уже есть заказ на 60 штук.

В завершение прогулки Путин и Моди зашли в павильон Приморского края, где губернатор Олег Кожемяко рассказал гостям о программе сохранения популяции тигров в Приморье, а также о концепции развития острова Русский. Министр транспорта Евгений Дитрих отдельно доложил о развитии порта Восточный, специализирующегося на перевалке угля.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.