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Первые в списке: как многодетная семья из Сухума осваивается в новом доме

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Многодетной семье Джгамазия из Сухума по государственной целевой программе выделили новое жилье в районе столичного депо.

Жанна Сергеева-Джгамазия воспитывает троих собственных детей и двух внуков от погибшей дочери. Пять лет ее семья жила в полуразрушенной довоенной постройке, в которую их впустили знакомые.

© Sputnik
"Побег" из хибары: история со счастливым концом многодетной семьи Джгамазия

В 2019 году государство приобрело для них дом по целевой программе, в которую семья Джгамазия въехала в начале сентября.

Большой вклад в осуществление мечты многодетной семьи внес главврач Гулрыпшского госпиталя Зураб Ачба, который всячески помогает им больше двух лет.

Он пообещал себе и семье Джгамазия, что никогда их не бросит и даст образование детям, трудоустроит их, поведет под венец девочек в неофициальном статусе дедушки.

Теги:
Абхазия


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