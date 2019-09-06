Первые в списке: как многодетная семья из Сухума осваивается в новом доме

Многодетной семье Джгамазия из Сухума по государственной целевой программе выделили новое жилье в районе столичного депо.

Жанна Сергеева-Джгамазия воспитывает троих собственных детей и двух внуков от погибшей дочери. Пять лет ее семья жила в полуразрушенной довоенной постройке, в которую их впустили знакомые.

В 2019 году государство приобрело для них дом по целевой программе, в которую семья Джгамазия въехала в начале сентября.

Большой вклад в осуществление мечты многодетной семьи внес главврач Гулрыпшского госпиталя Зураб Ачба, который всячески помогает им больше двух лет.

Он пообещал себе и семье Джгамазия, что никогда их не бросит и даст образование детям, трудоустроит их, поведет под венец девочек в неофициальном статусе дедушки.