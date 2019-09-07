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Встреча освобожденных на Украине россиян во Внуково: трансляция завершена

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (231)
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© Sputnik / Илья Питалев

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице России в субботу 7 сентября.

Самолет с освобожденными на Украине россиянами на борту вылетел в субботу 7 сентября из украинского аэропорта "Борисполь" и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины вернулись 33 человека.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

Также в субботу 7 сентября борт специального летного отряда "Россия" с украинскими гражданами приземлился в Киеве. По данным РИА Новости, в Украину из России прибыло 35 человек.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (231)


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